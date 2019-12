Juve, la Champions ti copre d’oro: guadagnati già 86 milioni

Champions League sempre più ricca: già 86 i milioni incassati dalla Juventus, 65 per il Napoli e 45 per l’Atalanta

La Champions ta facendo ricche le italiane e, in particolare, la Juve. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono la squadra ad aver incassato di più fino a questo punto: ben 86,2 milioni, divisi in proventi di partecipazione (15,3), risultati (25,2), ranking storico (29,9) e market pool (15,8).

Per quanto riguarda le altre italiane: il Napoli ha già superato i 56,6 milioni della passata stagione e sono attualmente a quota 65,1. Vincere la Champions potrebbe far lievitare la cifra fino ad oltre 100 milioni. La matricola Atalanta? Per gli orobici bottino importante da 45,6 milioni.