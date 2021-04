Juve, le ultime dalla Continassa: Arthur, McKennie e Dybala in gruppo

La Juve si è ritrovata questa mattina alla Continassa: agli ordini di Pirlo anche Arthur, McKennie e Dybala

La Juve si è ritrovata questa mattiana alla Continassa per iniziare la preparazione della gara contro il Napoli: il 7 aprile, all’Allianz Stadium, andrà in scena un vero e proprio spareggio Champions.

Come riportato da Sky Sport all’allenamento odierno erano presenti anche Arthur, McKennie e Dybala, reintegrati in gruppo dopo la punizione per la festa a casa del texano. Da valutare le loro condizioni verso la gara con il Napoli.