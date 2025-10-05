Juve Milan, Allegri ha sciolto le riserve! Ecco le scelte per il match dello Stadium, giocano loro! Tutti gli aggiornamenti

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua attenzione alla disciplina tattica e alla gestione dei momenti chiave, si prepara alla delicata trasferta contro la Juventus all’Allianz Stadium. Una sfida che può pesare sul primato in Serie A e che vede i rossoneri arrivare con una formazione ormai delineata, salvo sorprese dell’ultima ora.

Difesa al completo: Tomori rientra, Bartesaghi promosso

La notizia più incoraggiante per i tifosi riguarda il recupero di Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997, considerato uno dei pilastri della retroguardia rossonera. Dopo i dubbi legati ad alcuni acciacchi fisici, il centrale è stato dichiarato “pronto per giocare” e guiderà la linea difensiva.

Accanto a lui, Allegri confermerà i titolari abituali, con una novità sulla fascia sinistra: Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 cresciuto nel vivaio, è atteso dal primo minuto. La scelta rappresenta un segnale forte della fiducia che l’allenatore e il direttore sportivo Igli Tare ripongono nei giovani, in linea con la strategia di valorizzazione interna che affianca l’esperienza di campioni affermati come Luka Modrić e Adrien Rabiot.

Attacco: Giménez e Pulisic per concretezza e qualità

In avanti, Allegri punterà su una coppia d’attacco già collaudata. Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001, sarà il riferimento offensivo grazie al suo lavoro di sacrificio e alla capacità di aprire spazi. Al suo fianco agirà Christian Pulisic, fantasista statunitense che ha iniziato la stagione con continuità e gol, garantendo imprevedibilità sulla trequarti.

Dalla panchina, il Milan potrà contare su alternative di lusso come Rafael Leão, attaccante portoghese capace di spaccare le partite con le sue accelerazioni, e Christopher Nkunku, trequartista francese dotato di grande tecnica e visione di gioco.

Prospettive future: il progetto “Milan Futuro”

Oltre al presente, il club guarda avanti con il progetto “Milan Futuro”, che coinvolge giovani come Torriani e Balentien, già aggregati alla prima squadra. Una filosofia che conferma la volontà della dirigenza di costruire un ciclo vincente basato su un mix di esperienza e talento emergente.

Con idee chiare, concentrazione massima e una rosa completa, il Milan si presenta a Torino con l’obiettivo di consolidare la vetta e ribadire la propria candidatura allo Scudetto.