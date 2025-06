La JUVE vola in America per il Mondiale per club: le CURIOSITA’ da Caselle, i ritorni e il MERCATO – Video di Andrea Bargione

La JUVE è volata in America oggi per il Mondiale per club: le ultime CURIOSITA’ da Caselle, il MERCATO e molto altro – Video di Andrea Bargione

La Juventus nella giornata di oggi è partita per gli Stati Uniti d’America in vista della nuovissima competizione: il Mondiale per Club. I bianconeri sono arrivati all’aeroporto di Torino intorno alle 10:45 e, per JuventusNews24, c’era l’inviato Andrea Bargione.

Dall’aeroporto di Caselle, ci ha parlato delle ultimissime notizie prima che i bianconeri prendessero il volo, prossimi ma soprattutto pronti per cominciare la“missione” a stelle e strisce. Aspettiamo i vostri commenti sotto al video e le vostre senzazioni su questa nuova competizione.