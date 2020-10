Juve Napoli LIVE: tutti gli aggiornamenti verso il match tra bianconeri e azzurri valido per la terza giornata di Serie A

Dopo l’obbligo di isolamento fiduciario imposto dalla Asl al Napoli, il club azzurro ha scelto di non partire per Torino, dove alle 20.45 si sarebbe dovuto disputare il match con la Juve. Tutti gli aggiornamenti della serata dell’Allianz Stadium.

Ore 21.55 – I bianconeri hanno lasciato lo stadio.

Ore 21.35 – Agnelli parla anche in conferenza stampa: «Buonasera a tutti. Eravamo tutti qua per assistere a una delle partite più importanti del calcio italiano. Ci troviamo invece qui a gestire la positività di un membro del gruppo squadra che pare complicato ma in realtà è abbastanza semplice. Il protocollo ci dice che con un caso di positività il gruppo squadra va in isolamento fiduciario in una struttura concordata con l’ASL. Nel nostro caso il Training Center. A quel punto il gruppo squadra entra in una bolla e da lì la nostra attività si svolge in maniera regolare. L’ASL interviene quando i protocolli non vengono osservati altrimenti vale l’interpretazione su tutto».

Ore 21.30 – Partita ufficialmente annullata.

Ore 21.15 – Agnelli prosegue: «Se la situazione fosse stata opposta io sarei assolutamente partito. Se la Asl interviene è perché c’è stata qualche inosservanza del protocollo iniziale, perché la Asl ha a disposizione la circolare del Ministero della Salute che dice come ci si comporta nel caso di positività. La Asl non interviene se il protocollo viene applicato. Io preferisco vincere sul campo sempre».

Ore 21.10 – Agnelli: «De Laurentiis mi ha scritto un messaggio. Ho risposto che la Juventus come sempre si attiene ai regolamenti. Questa è stata la comunicazione tra me e Aurelio. Il suo messaggio era rivolto a rimandare la partita. Una richiesta può essere legittima ma abbiamo norme e regolamenti che ci dicono come comportarci. Se non ci atteniamo ai regolamenti facciamo un errore da cittadini».

Ore 21.10 – Parla il medico bianconero Stefanini: «La circolare del CTS non dice nulla di nuovo. Riassumendo il caso specifico, nel momento in cui viene riscontrata una positività deve crearsi immediatamente “la bolla”. Ieri abbiamo richiamato i calciatori. A questo segue l’esecuzione di tamponi, che a noi hanno dato esito negativo, quindi noi siamo in grado di disputare la partita. Non so cosa sia successo al Napoli, noi abbiamo applicato il protocollo alla lettera».

Ore 21.05 – Parla Agnelli a Sky Sport: «Parliamo di argomenti tecnici quindi ho con me il responsabile sanitario. Credo sia giusto fare un minimo di chiarezza. Abbiamo protocolli molto chiari, era prevedibile che sarebbe successo che all’interno del gruppo squadra ci siano casi di positività. In questi casi si applica il protocollo della Figc che rimanda ad una circolare del ministero della Salute che rimanda al Cts. Si deve andare in isolamento fiduciario e nel nostro caso di fa presso una struttura concordata con la Asl. Questo ci consente di continuare a giocare. Noi oggi avremmo continuato a giocare con il Napoli. C’è molta chiarezza. Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto ieri quando abbiamo saputo delle due positività. Abbiamo richiamato il gruppo squadra e siamo qui per giocare la partita. Non è una questione di Governo, il protocollo è stato studiato dalla Federazione con il Governo. Il Protocollo è un documento “vivo” perché andando avanti scopriamo una serie di sfaccettature. Importante è sempre avere voglia di giocare e lealtà sportiva. La priorità è la tutela della salute pubblica».

Ore 20.40 – Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione: «Sembra che il Napoli non faccia parte di una lega italiana. Non era possibile andare in una direzione diversa? Sembra che ci sia uno scontro tra Lega e Napoli. Ma il Napoli fa parte della Lega: non si poteva fare una telefonata prima?».

Ore 20.17 – Matteo Salvini ha detto la sua sul match tra Juve e Napoli: le parole del leader della Lega (CLICCA QUI)

Ore 20.15 – Ecco le immagini dei bianconeri dentro all’Allianz Stadium.

Ore 20.00 – La Juve ha diramato la formazione ufficiale per il match contro il Napoli. Ecco l’XI scelto da Pirlo:

Juve: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Ore 19.40 – La Juve è arrivata allo Stadium. I pullman bianconero è arrivato allo stadio intorno alle 19.40 (CLICCA QUI)