Juventus Napoli, Cts: «Responsabilità di Asl e medico sociale»

Il Comitato Tecnico Scientifico pubblica una nota relativa a Juventus-Napoli: ecco la posizione dell’organo sulla gara

Il Comitato Tecnico Scientifico ha rilasciato una nota trasmessa dall’Ansa in merito a Juventus-Napoli.

«Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori».