Juve, effetto Ronaldo: nuovo boom in Borsa e sui social

Effetto Cristiano Ronaldo sempre più dirompente in casa Juve. I bianconeri volano in Borsa e sui social

Numeri da capogiro per la Juve sui social e in Borsa dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. L’operazione che ha portato il portoghese in bianconero si sta rivelando quantomai azzeccata. La Juventus ha voluto investire più di 100 milioni per portare CR7 in bianconero per rinforzare la rosa di Max Allegri ma anche per alcune questioni extracalcistiche. L’effetto Ronaldo infatti non si avverte solo sul campo ma anche fuori. E non soltanto dal punto di vista del marketing. La Juventus ha avuto una impressionante crescita social e anche un clamoroso boom in Borsa.

A poco più di 2 mesi dall’arrivo di Cristiano Ronaldo (era il 10 luglio) ,a Juve ha aumentato i suoi numeri social: tra Facebook, Instagram, Twitter e YouTube è salito di quasi 10 milioni, dai 49,7 milioni di giugno al 59,5 attuali, con un salto impressionante del +19%. La Juve, in questo modo, ha superato Liverpool e PSG. La crescita passa anche dai social e anche dalla Borsa. Le azioni bianconere che prima delle indiscrezioni su CR7 valevano 0,67 euro ora si attestano a 1,60 euro: +138,8%! Nelle ultime 24 ore la Juve ha realizzato il picco più alto mai realizzato in termini di azioni scambiate: si tratta di più di 182 milioni di azioni scambiate sul mercato.