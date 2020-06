Juve, Chiellini ha svolto lavoro differenziato: out per il test in famiglia

Giorgio Chiellini oggi ha svolto lavoro differenziato alla Continassa e sarà quindi indisponibile per la sfida in famiglia di questa sera

Come riporta Juventusnews24, Giorgio Chiellini ha svolto una seduta di allenamento differenziata alla Continassa, come da programma. Il capitano della Juve si è presentato in tarda mattinata, svolgendo il suo lavoro al JTC.

Niente da fare, però, in vista del test in famiglia di questa sera all’Allianz Stadium. Chiellini non prenderà parte alla partitella, mettendo nel mirino la sfida di Coppa Italia del 12 giugno contro il Milan.