Juve Pafos, i convocati di Spalletti per la sfida di Champions League! Due rientri importanti per i bianconeri – FOTO

Juve Pafos, ecco la lista dei convocati di Spalletti per la Champions! Due rientri fondamentali per i bianconeri – FOTO

Luciano Spalletti ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla delicata sfida di Champions League contro il Pafos, in programma questa sera alle 21 allo Stadium. L’elenco porta con sé buone notizie per la difesa, ma anche conferme sulle assenze pesanti che continuano a condizionare la rosa bianconera.

Difesa rinforzata: tornano Bremer e Rugani

Il tecnico può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Gleison Bremer e Daniele Rugani rientrano tra i convocati. Due pedine fondamentali che restituiscono solidità e profondità al reparto arretrato, chiamato a reggere l’urto in una gara da vincere a tutti i costi per blindare l’accesso ai playoff. In particolare, il ritorno di Bremer garantisce leadership e fisicità, qualità mancate nelle ultime uscite, come dimostrato dalla sconfitta contro il Napoli.

Le assenze pesanti e le soluzioni alternative

Non mancano però le defezioni: restano fuori Federico Gatti, Dušan Vlahović e il terzo portiere Carlo Pinsoglio. L’assenza del centravanti serbo obbliga Spalletti a puntare su Jonathan David ed Edon Zhegrova, già annunciati titolari e chiamati a reggere il peso dell’attacco.

Spazio ai giovani della Next Gen

Per completare la rosa e dare respiro alla panchina, la Juventus ha pescato dalla Next Gen, convocando i talenti Scaglia e Rouhi. Una scelta che testimonia la fiducia del club nel proprio settore giovanile e che potrebbe regalare nuove energie in una serata cruciale per il cammino europeo.

