Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti…»

1 minuto ago

Marco Ottolini

Juve, il ds bianconero Ottolini fa il punto: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti…»

Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset, affrontando i temi più caldi legati al momento bianconero.

MERCATO – «Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

INTER – «I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo».

CHAMPIONS – «Per noi l’obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI OTTOLINI SU JUVENTUSNEWS24

