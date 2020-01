Calciomercato Juve, Pogba è l’obiettivo numero uno: i dettagli

Paul Pogba è l’obiettivo numero uno per il mercato estivo della Juve: una mano per chiudere l’affare potrebbe arrivare da Mino Raiola

Paul Pogba ha fretta di lasciare il Manchester United. Il francese, che a breve si opererà alla caviglia, vorrebbe tornare là dove il suo talento è esploso e la Juve sarebbe felicissima di accoglierlo nuovamente.

Come riporta Tuttosport una pedina fondamentale in un questo affare potrebbe essere Emre Can, richiesto anche dal PSG per Leandro Paredes. L’affare si annuncia complesso ma, dopo le parole del suo agente Raiola, sognare è davvero possibile.