Juve PSV Eindhoven 2-1: Mbangula riporta in vantaggio i bianconeri – VIDEO

Mabngula riporta in vantaggio i la Juve con il PSV Eindhoven. Dopo il pareggio di Perisic arriva nel finale il gol del 2-1 firmato da Mbangula, entrato a inizio del secondo tempo al posto di Yildiz. Ancora una volta gran giocata di Gatti che dà il via all’azione partendo palla al piede in difesa: cross in mezzo respinto dagli olandesi e sulla ribattuta arriva il gol del belga.

⚽️ GOAL: Mbangula

🇪🇺 Juventus 2-1 PSVpic.twitter.com/9tJnZl9vt5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 11, 2025

Si tratta del primo gol in Champions League per il classe 2004, lanciato da Motta fin dalla prima giornata e che adesso porta il suo bottino di gol stagionali in bianconero a 4.