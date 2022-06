Juve, Rabiot può partire: anche Allegri dà l’ok alla cessione

Adrien Rabiot può lasciare la Juve nei prossimi mesi. C’è l’ok anche del tecnico alla cessione del francese

Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza del possibile addio di Rabiot alla Juve. Il francese non è incedibile e, se arrivassero offerte ritenute adeguate, potrebbe seriamente partire.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, neanche Allegri si opporrebbe alla cessione di dell’ex PSG, che ora come non mai appare lontano da Torino in futuro.