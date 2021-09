Juve, riecco i sudamericani. Ma Chiesa lavora ancora a parte...

Massimiliano Allegri ritrova i sudamericani alla vigilia di Malmo Juve. Federico Chiesa, però, si allena ancora a parte

(Marco Baridon, inviato alla Continassa) – La Juventus si è ritrovata in mattinata alla Continassa per l’allenamento di rifinitura prima di partire per la Svezia, in vista dell’esordio in Champions League contro il Malmoe.

Allenamento a parte per Federico Chiesa dopo il fastidio fisico accusato in Nazionale: restano da valutare le sue condizioni in vista della gara con il Malmoe di domani sera.

Allegri ha però ritrovato i sudamericani, che hanno lavorato in gruppo dopo l’esclusione dalla trasferta di Napoli: c’è anche Cuadrado, fermato da un problema gastrointestinale prima del rientro in Italia per la gara di Serie A.

