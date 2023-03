Juve, Rinaudo: «Carta Covisoc? Chinè aveva ragione…»

Le parole di Rinaudo, Giudice del Tribunale Federale, sulla carta Covisoc consegnata ai legali della Juventus

Rinaudo, Giudice del Tribunale Federale, ha parlato del caso Juve a Tuttosport.

PAROLE – «La nota Covisoc non sposta nulla, nel merito. La procura solo nel momento in cui ha notizia di fatti o atti rilevanti cioè una notizia crimini, procede alla iscrizione nel registro. Forse La Juventus riteneva che quella nota fosse fondamentale, invece da quello che emerge risulta essere inconferente. Ecco perché non è cambiato assolutamente nulla».

