Juve Roma sarà anche la partita del grande ex Paulo Dybala: scontro emozionante davanti al suo passato. E ora punta a infrangere quel tabù

Juve Roma, riflettori su Paulo Dybala: per il grande ex è una sfida carica di emozioni. E stavolta vuole abbattere il suo tabù

Ci sono storie che non finiscono davvero, conti che restano aperti e ferite che tornano a bruciare appena risuona l’inno nello stadio che per anni hai chiamato casa. Stasera, all’Allianz Stadium, Paulo Dybala non affronta soltanto una partita di campionato: vive un confronto diretto con il proprio passato. Come ricorda il Corriere dello Sport, il legame tra l’argentino e la Juventus è una storia d’amore interrotta bruscamente, un addio a scadenza che ha lasciato nostalgia, rimpianti e una voglia irrefrenabile di riscatto.

L’ossessione del “gol dell’ex”

Dybala ha lasciato un’impronta indelebile in bianconero: 115 gol totali, 68 dei quali proprio su questo campo. Eppure, c’è un tabù che lo tormenta: non ha mai segnato alla Juventus. In nove precedenti tra Palermo e Roma, la casella delle reti è rimasta vuota. Un dato che oggi, dopo quattro panchine consecutive, diventa una missione personale. La Joya ha insistito con Gian Piero Gasperini per partire titolare: vuole trasformare la frustrazione delle ultime esclusioni in carburante per rompere la maledizione e chiudere un cerchio rimasto aperto da tre anni.

Le scelte di Gasperini: spazio ai grandi ex

Il tecnico giallorosso, maestro nel lavorare sulle motivazioni, sembra orientato a puntare su Dybala dal primo minuto, preferendolo a Ferguson. La Roma si presenterà con un assetto offensivo e ricco di qualità: alle spalle della punta agiranno Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé, altro ex bianconero desideroso di rivalsa dopo essere stato sacrificato sul mercato. In mezzo al campo ci saranno Cristante e Koné, mentre sulle corsie esterne toccherà a Wesley e Rensch.

Emergenza difensiva: Celik arretra nei tre

Le vere novità arrivano però dalla difesa, rivoluzionata dall’assenza di Evan N’Dicka, impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. Gasperini ha deciso di adattare Zeki Celik, che scalerà nel terzetto arretrato accanto a Gianluca Mancini e Mario Hermoso, recuperato in extremis da un affaticamento. Una linea difensiva inedita per una serata che promette emozioni forti.

E in questo scenario, Dybala proverà a fare ciò che non gli è mai riuscito: colpire la Juventus. Non solo per un gol, ma per chiudere – finalmente – un capitolo rimasto sospeso.

