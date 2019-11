Juve, Sarri: «Virtual coach? Non so nemmeno cosa sia» – VIDEO

Juve, Sarri parla del Virtual Coach: «Se gli arbitri usano la Var non vedo perché noi non possiamo usare la tecnologia»

La Serie A ha dato ufficialmente il benvenuto al Virtual Coach, una speciale tecnologia che assisterà direttamente in panchina tutti gli allenatori. Maurizio Sarri, tecnico della Juve, in conferenza stampa, ha detto la sua sull’innovazione:

«Non so neanche quello di cui stai parlando. Da 5 anni si utilizza di nascosto… Se loro usano la VAR non vedo perché non possiamo usare la tecnologia. È da 5 anni che in panchina girano questi strumenti», il pensiero del tecnico.