Juve, senti Okaka: «Guai a non crederci. Ronaldo? assurdo metterlo in discussione»

Stefano Okaka ha parlato in vista della sfida contro la Juventus: ecco le dichiarazioni dell’attaccante dell’Udinese

Stefano Okaka ha rilasciato un’intervista a Il Gazzettino. Le sue dichiarazioni.

GOL ALLA JUVE – «Ce ne vorrebbero ben altre di soddisfazioni per appagarmi. Ne ho provate davvero tante, sono dispiaciuto. Comunque ci terrei a ritrovare la via del gol: non lascerò nulla d’intentato, ma alla fine conta solamente che si comporti bene il collettivo».

VITTORIA SULLA JUVE – «Guai a non crederci, ci stiamo preparando per essere prontissimi. La vittoria a luglio, nel post lockdown, ci dà una carica particolare: quei tre punti ci garantirono la salvezza. Anche allora affrontammo i campioni d’Italia in formazione molto rimaneggiata, ma in campo demmo tutto. Fummo protagonisti di una prestazione notevole e vincemmo per 2-1 contro una squadra che stava ancora lottando per lo scudetto, poi conquistato. Ronaldo? Metterlo in discussione è assurdo».