Juve, nodo Vlahovic: il serbo apre alla cessione, ma in cambio chiede una cosa ai bianconeri

Primi contatti tra l’agente di Dusan Vlahovic e la Juve per discutere il futuro del centravanti, che apre alla cessione, ma ad una condizione

Per Dusan Vlahovic e la Juve la giornata di ieri ha segnato un primo, importante scossone. Come riportato da Tuttosport l’agente del centravanti serbo, Darko Ristic, ha avuto un contatto telefonico con la dirigenza bianconera per aggiornarsi sulla situazione del numero 9. In sottofondo si muove il pressing del Milan, interessato ad approfondire il discorso dopo alcune telefonate esplorative. E dietro le quinte resta l’Al Hilal, pronto a rientrare in gioco se si aprisse una finestra favorevole.

Massimiliano Allegri, che conosce bene Vlahovic dai tempi in bianconero, ha espresso stima pubblica nei suoi confronti, ma senza poi affondare il colpo dicendo che si tratta comunque di un calciatore ancora della Juve. Dusan, dal canto suo, non si oppone all’addio: chiede però una buonuscita che possa coprire la differenza tra lo stipendio che percepisce oggi (circa 12 milioni lordi annui) e quanto offrirebbe il suo prossimo club. In pratica, per convincerlo servirebbero 10 milioni: metà per lui, metà per il suo entourage. Una richiesta su cui, per ora, la Juventus non intende cedere.

In parallelo, si avvicina alla svolta anche un altro tormentone: Victor Osimhen. Dopo aver declinato la corte dell’Al Hilal (che offriva 120 milioni in tre anni), il nigeriano ha deciso di tornare al Galatasaray, dove aveva già brillato nella seconda parte della scorsa stagione. I turchi gli hanno garantito un ricchissimo contratto fino al 2028 da circa 20 milioni all’anno bonus inclusi, con possibilità di estensione.

Il nodo resta l’accordo tra club: il Napoli chiede 75 milioni (clausola rescissoria), il Galatasaray è arrivato a 58 e punta a chiudere intorno ai 65 con rateizzazione. Tagliate fuori le ipotesi Juventus e Manchester United, che non sono mai andate oltre sondaggi preliminari. A breve si attende l’intesa definitiva: il Napoli vuole chiudere prima del ritiro a Dimaro, previsto il 15 luglio.