Vlahovic e quella Juve che ha sempre bisogno di lui. La situazione - Calcio News 24

Juve, Vlahovic si riprende la scena: titolare a Verona dopo la notte da campione

Una notte da incorniciare per rilanciare la propria carriera in maglia Juve. Dusan Vlahovic ha vissuto un momento da protagonista assoluto nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, segnando una doppietta e servendo l’assist decisivo per il gol del pareggio. Un 4-4 pirotecnico che ha portato i bianconeri a strappare un punto prezioso in Europa e che ha riacceso i riflettori sull’attaccante serbo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico della Juve, Igor Tudor, sarebbe pronto a premiare la grande prestazione del numero 9. Per la prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, in programma sabato alle ore 18:00, Vlahovic dovrebbe partire titolare al centro dell’attacco bianconero.

La Juventus si trova in un momento delicato della stagione e la rinascita di Vlahovic rappresenta un’ottima notizia per tutto l’ambiente. Entrato dalla panchina contro il Dortmund, il classe 2000 ha cambiato il volto della partita: due gol da centravanti puro e un assist decisivo per Kelly hanno ribaltato completamente le sorti di una gara che sembrava compromessa. Una prestazione che ha messo in discussione le gerarchie offensive della Juve.

Fino a poche settimane fa, Vlahovic sembrava destinato a un ruolo marginale nella nuova Juventus di Tudor, spesso chiuso da Jonathan David. Ma ora i ruoli potrebbero invertirsi: con David reduce da una prova opaca e affaticato dalle fatiche europee, sarà probabilmente lui a lasciare spazio al serbo.

Quella che sembrava una storia finita – dopo un’estate vissuta quasi da separato in casa – si sta trasformando in una seconda occasione per Vlahovic, che ha trovato nella Juve nuova fiducia e motivazione. La concorrenza interna ha acceso il fuoco giusto, e ora l’ex Fiorentina appare pronto a riprendersi un ruolo da protagonista.

La Juve osserva con interesse e fiducia: ritrovare un centravanti in forma come Vlahovic potrebbe essere la chiave per affrontare con ambizione sia il campionato che l’Europa. A Verona, sarà ancora lui a guidare l’attacco, con l’obiettivo di confermare che la nuova vita in bianconero è appena cominciata.