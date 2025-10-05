Juventus, l’accoglienza riservata dallo Stadium ad Allegri. Così i tifosi bianconero hanno reagito al ritorno del loro ex tecnico

Il grande ex è tornato a casa, e la sua gente non lo ha dimenticato. L’accoglienza dell’Allianz Stadium per Massimiliano Allegri, avversario sulla panchina del Milan, è stata da brividi. Un tributo carico di affetto e gratitudine, in netto contrasto con i fischi assordanti riservati all’altro ex di lusso, Adrien Rabiot. JUVE MILAN LIVE

Il primo, grande segnale è arrivato al momento della lettura delle formazioni. Appena lo speaker ha pronunciato il nome di Massimiliano Allegri, dagli spalti si è levato un boato, un applauso scrosciante che ha attraversato tutto lo stadio. Al contrario, l’annuncio del nome di Rabiot è stato sommerso da una pioggia di fischi. Pochi istanti prima dell’ingresso in campo, le telecamere hanno poi catturato un altro momento emozionante. Nel tunnel che porta al terreno di gioco, Allegri ha salutato e abbracciato calorosamente molti dei suoi ex giocatori, scambiando sorrisi e parole con i campioni che ha allenato fino a poche stagioni fa.

La curva della Juventus ha esposto uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni, un messaggio d’amore per il suo ex condottiero. “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri”, recitava lo striscione, un tributo che va oltre le vittorie e che testimonia un legame che non si è mai spezzato. È il riconoscimento a un allenatore che ha scritto pagine indelebili della storia bianconera. Anche durante il riscaldamento, i tifosi presenti allo stadio hanno a più riprese intonato cori per il tecnico livornese. Per 90 minuti sarà il rivale numero uno da battere, ma il popolo juventino ha messo in chiaro una cosa: l’affetto e la gratitudine per “Max” non passeranno mai.