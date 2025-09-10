Juventus e Adidas presentano la terza maglia 2025/26: un omaggio al Piemonte – VIDEO

Juventus e Adidas presentano la terza maglia 2025/26 per la stagione dei bianconeri: un omaggio al Piemonte – VIDEO

La Juventus e adidas hanno svelato ufficialmente la nuova terza maglia per la stagione 2025/26, un kit che rende omaggio al Piemonte e alla sua tradizione vinicola, uno dei simboli culturali e paesaggistici più riconoscibili della regione.

Un design ispirato alla terra di origine

Il nuovo kit completa il progetto narrativo dedicato all’Eccellenza Italiana, iniziato con la maglia casalinga ispirata alla moda e proseguito con la divisa da trasferta che celebrava l’estate italiana. La terza maglia si distingue per una raffinata grafica che richiama il colore dell’uva matura, sviluppata su una base che unisce nero, bordeaux e verde scuro. Il risultato è una divisa elegante e moderna, pensata per essere indossata sia in campo sia nel tempo libero, trasformandosi in un vero capo di tendenza.

Dettagli premium e tecnologia avanzata

Il design è arricchito da un colletto a V e dal celebre logo Trefoil di adidas, simbolo di stile e tradizione sportiva. La versione authentic, indossata da campioni come Dusan Vlahović (attaccante serbo, classe 2000, punto di riferimento offensivo bianconero) e Kenan Yildiz (esterno offensivo numero 10, noto per velocità e dribbling), integra le più recenti tecnologie per garantire leggerezza, traspirabilità e prestazioni ottimali. La versione replica, destinata ai tifosi, utilizza tessuti traspiranti di alta qualità per assicurare comfort in ogni occasione.

Il completamento del kit

La divisa è abbinata a pantaloncini e calzettoni neri, impreziositi da dettagli color avorio e verde scuro, in perfetta armonia con la maglia.

Disponibilità e debutto in campo

La nuova terza maglia è già disponibile sull’online store ufficiale della Juventus e nei punti vendita autorizzati. Il debutto sul campo è atteso in una delle prossime sfide di Serie A, sotto la guida di Tudor.

Con questo nuovo kit, la Vecchia Signora rafforza il legame con il proprio territorio, portando l’eleganza e la tradizione piemontese sui palcoscenici più prestigiosi d’Italia e d’Europa.