Juventus, Allegri: «Ritiro? Sono un allenatore, non un cane da guardia»

Allegri ha commentato la vittoria della Juventus in Champions League ed è tornato sul tema del ritiro

Ai microfoni di Mediaset, Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della sua Juventus contro lo Zenit. Ecco la parole.

RITIRO – «Faccio l’allenatore, non il cane da guardia. Siamo andati in ritiro ieri mattina, abbiamo fatto un buon allenamento. Domattina per premio un giorno libero, giovedì nuovo allenamento. Stasera abbiamo speso tanto, poi avremo due giorni per preparare bene la sfida alla Fiorentina».

DYBALA – «Ha fatto una partita eccelsa, come tutti. Sono contento. E’ normale che bisogna annullare i 5 minuti del finale. Con la Samp abbiamo rischiato di fare 3-3, abbiamo preso gol con l’Empoli, a Udine la stessa roba…Quando abbassiamo la tensione si crea questa situazione».