Juventus, ambasciata USA in visita: incontro con McKennie e Agnelli

Juventus, ambasciata USA in visita: incontri con Agnelli e McKennie. La delegazione è guidata dal console americano a Milano

Come appreso da JuventusNews24.com in questi giorni una delegazione USA guidata dal console americano a Milano, Robert Needham, è in visita a Torino.

I diplomatici statunitesi stanno incontro imprenditori, accademici e personalità sul territorio piemontese. Alla Continassa si è già tenuto un incontro con il Presidente Andrea Agnelli e a breve ve ne sarà un altro con il connazionale Weston McKennie.