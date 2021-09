Juventus, ansia Chiesa: problema al flessore in Nazionale. Le ultime

Federico Chiesa tiene in ansia la Juventus. L’esterno ha accusato un problema al flessore in Nazionale, a tre giorni dal match contro il Napoli

Nella situazione di grande emergenza in cui versa la Juventus a pochi giorni dalla gara con il Napoli, ecco un’altra brutta tegola: Federico Chiesa ha rimediato un guaio muscolare al flessore in Nazionale. Lo rende noto La Gazzetta dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Per l’esterno bianconero ora bisognerà valutare l’eventuale rientro anticipato alla Continassa o, al contrario la conferma in azzurro in vista della partita di con la Lituania. I due staff medici, come sempre in questi casi, sono già in contatto.