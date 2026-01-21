Juventus Benfica, i lusitani rendono omaggio al Grande Torino – VIDEO

Juventus Benfica, i lusitani rendono omaggio al Grande Torino: il tributo del club portoghese prima della super sfida di stasera

Un omaggio toccante che travalica i confini della rivalità sportiva. Il Benfica ha voluto iniziare la sua giornata torinese con un doveroso pellegrinaggio alla basilica di Superga. La delegazione delle Aquile di Lisbona si è recata sul colle per deporre una ghirlanda di fiori sotto la lapide dei caduti, onorando la memoria immortale degli Invincibili del Grande Torino. Un gesto di grande nobiltà e fair play che precede la battaglia sportiva.

Stasera, però, all’Allianz Stadium i sentimentalismi lasceranno spazio all’agonismo. La sfida di Champions League è un crocevia decisivo. La Juventus, attualmente diciassettesima nella classifica della League Phase con 9 punti, è chiamata alla vittoria per certificare il passaggio del turno e blindare l’accesso ai play-off. Situazione drammatica, invece, per gli ospiti: scivolati al ventottesimo posto con soli 6 punti, i Rossi sono al momento virtualmente eliminati e costretti a cercare l’impresa contro la Vecchia Signora per non salutare l’Europa.

