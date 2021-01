Juventus, Bentancur: «Mi sento bene. Oggi dovevamo solo vincere»

Bentancur: «Ho ritrovato la condizione, ecco perché segno poco». Le dichiarazioni del centrocampista della Juventus

Rodrigo Bentancur ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Sampdoria-Juventus.

PRESTAZIONE – «Ho ritrovato la forma fisica che volevo, lo ha spiegato anche il mister. Mi sento bene, come tutti lì in mezzo».

TOUR DE FORCE – «Sappiamo che dobbiamo pensare partita per partita. Oggi dovevamo solo vincere, per fortuna lo abbiamo fatto».

MCKENNIE E ARTHUR – «Stiamo facendo tutti bene. Stiamo bene fisicamente. Chi scende in campo vuole fare il meglio per la squadra. Sono contento per loro»