Juventus, Bernardeschi alla Zambrotta: la nuova idea di Pirlo

L’allenatore della Juventus starebbe pensando di trasformare Bernardeschi in un esterno a tutta fascia

Andrea Pirlo sta studiando meticolosamente tutta la rosa a sua disposizione e avrebbe avuto un’idea riguardante Federico Bernardeschi. L’allenatore della Juventus vuole rilanciare il calciatore dopo un’annata in ombra e per farlo avrebbe pensato di cambiargli ruolo.

Come riportato da Tuttosport, Pirlo vorrebbe trasformare Bernardeschi in un esterno a tutto fascia sulle orme di Zambrotta. L’allenatore bianconero ha provato più volte in allenamento il calciatore come esterno a tutta fascia del 3-5-2 su cui il tecnico sta provando a lavorare.