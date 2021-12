Juventus, Bernardeschi: «Anno meraviglioso, penso di aver trovato il mio equilibrio»

Federico Bernardeschi, esterno della Juve, ha rilasciato un’intervista a Diletta Leotta a Dazn, in onda il 3 gennaio

Bernardeschi è stato intervistato da Diletta Leotta su DAZN. Le parole dell'esterno della Juventus in un'anticipazione dell'intervista che uscirà il 3 gennaio:

PAROLE – «Ora credo di essere risalito e con l’Europeo ho chiuso un cerchio del mio viaggio e se n’è riaperto un altro pazzesco. Un 2021 meraviglioso, non mi posso lamentare. Ho vinto 2 trofei con la Juve, un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, ho comprato casa e mi sono sposato con mia moglie. Ringrazio anche i momenti difficili perché elencando questi trofei sembra un anno pazzesco, ma ci sono stati momenti difficili, e per questo definisco quest’anno come quello dell’equilibrio, io penso di aver trovato definitivamente il mio equilibrio».

