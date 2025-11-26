Clamoroso in Norvegia! Juventus bloccata a Bodo: rientro a rischio, gli ultimi dettagli

Juventus ferma a Bodo: rientro incerto per squadra e tifosi, la situazione in Norvegia. Cosa sta succedendo, le ultime

La trasferta della Juventus oltre il Circolo Polare Artico si è trasformata in un vero incubo logistico. Dopo la vittoria sul campo contro il Bodø/Glimt, il post-partita è stato segnato dal gelo e dall’incertezza: l’aeroporto della città norvegese è paralizzato dalle condizioni meteo proibitive, con la pista di decollo ricoperta di ghiaccio e voli cancellati sin dall’alba. Lo riferisce il Corriere della Sera.

La situazione ha coinvolto non solo la squadra ma anche centinaia di tifosi bianconeri, rimasti bloccati all’interno del terminal. Molti charter e voli di linea sono stati annullati o hanno subito pesanti ritardi, lasciando circa un migliaio di passeggeri in attesa di un miglioramento del meteo. Anche Locatelli e compagni, che hanno pernottato in città, sperano di poter decollare con il charter previsto a mezzogiorno. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Un barlume di speranza è arrivato dalle autorità aeroportuali, che hanno ipotizzato la ripresa dei voli proprio dalle 12:00, se le condizioni lo permetteranno. Le difficoltà, però, erano iniziate già alla vigilia: l’AD Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno dovuto affrontare un atterraggio di emergenza in Svezia e raggiungere Bodø in auto. Ora tutta la spedizione bianconera attende con ansia che il gelo artico allenti la sua morsa.

