Juventus-Bologna: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Bologna, 36ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Juventus ha messo un bel macigno sulla lotta Scudetto nell’ultimo turno di Serie A 2017-18, ma la 36ª giornata è tutta da vivere, soprattutto perché un campionato così lunatico non si vedeva da anni. All’Allianz Stadium arriva un Bologna un pochino in riserva, virtualmente salvo ma voglioso di fare bene, spinto dalla storica rivalità con i bianconeri. A Torino è tutto pronto per l’anticipo del sabato, ecco la diretta live di Juventus-Bologna.

Juventus-Bologna: diretta live e sintesi

Juventus-Bologna: formazioni ufficiali

Juventus-Bologna: probabili formazioni e pre-partita

Allegri dovrà battere il Bologna senza lo squalificato Pjanic e senza l’infortunato Mandzukic, uscito malconcio da San Siro. Probabile un ritorno al 4-2-3-1 con la coppia Khedira-Matuidi a centrocampo. Nel Bologna in forse Destro e anche la presenza di Pulgar, fermato da guai fisici. Donadoni punterà sullo “juventino” Orsolini, ma è possibile anche un assetto più coperto rispetto al normale.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Howedes, Barzagli, Asamoah, Lichtsteiner, Marchisio, Bernardeschi. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Crisetig; Orsolini, Palacio, Verdi. A disposizione: Da Costa, Santurro, Krafth, Keita, Romagnoli, Torosidis, Dzemaili, Falletti, Krejci, Avenatti, Di Francesco, Destro. Allenatore: Donadoni.

Allegri in sala stampa ha detto: «Attenzione, determinazione e rispetto, memori di quanto abbiamo lasciato a Crotone, ad esempio: il Bologna verrà qui per fare una grande gara. Non dobbiamo essere presuntuosi ma fare un altro passo verso lo Scudetto. Dybala ed Higuain giocheranno dall’inizio: sono coloro che devono segnare i gol Scudetto. Paulo sta facendo una stagione importante e ha margini di crescita, per arrivare a essere uno dei top player del calcio mondiale».

Donadoni in conferenza ha affermato: «Dovremo essere convinti di non essere la vittima predestinata della Juventus, altrimenti non avrebbe senso nemmeno partire. Sappiamo di andare ad affrontare una grande squadra che ha un obiettivo importante, per noi questa sarà una motivazione. Dobbiamo giocare con grande aggressività cercando di limitare le iniziative personali degli avversari».

Juventus-Bologna: i precedenti del match

Juventus-Bologna di oggi è la sfida numero 142 in Serie A tra i bianconeri e i rossoblu. Nelle 141 gare precedenti il parziale è nettamente in favore della Vecchia Signora, che ha vinto 70 volte contro le 23 dei felsinei. In totale sono 48 i pareggi. Anche il computo dei gol è a favore dei padroni di casa, 211 contro 127. Come successo a molte squadre in Serie A, il Bologna non ha mai ottenuto i tre punti all’Allianz Stadium: solo un pari all’esordio e poi solo sconfitte, tra cui l’ultimo confronto torinese, vinto 3-0 dai ragazzi di Allegri. L’ultimo successo bolognese è anche l’ultimo in terra piemontese, uno 0-2 targato Di Vaio all’Olimpico nel 2011. Dopo quel ko, la Juve ha ottenuto tre pari e solo vittorie in sette stagioni contro il Bologna nei confronti in casa e trasferta. All’andata i bianconeri dominarono, vincendo 0-3.

Juventus-Bologna: l’arbitro del match

L’arbitro del match di oggi è Massimiliano Irrati, nato a Firenze ma appartenente alla sezione Can della vicina Pistoia. Avrà Di Iorio e Liberti come guardalinee mentre Saia farà il quarto uomo. Presente il Var e Mariani sarà l’arbitro indicato al video, mentre Posado farà da assistente. Irrati, di professione avvocato, è alla quindicesima gara arbitrata in questa stagione (diciassettesima se si contano anche la nazionali e le coppe): fin qui ha assegnato ben sei rigori, ha dato sessantadue gialli e solo un rosso, tra l’altro per doppia ammonizione. Per Irrati è la prima con la Juve in stagione, la seconda col Bologna dopo l’1-1 in casa con la Roma.

Juventus-Bologna Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Bologna sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play.

