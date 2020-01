Juventus, Buffon: «Calcio femminile? Grande vittoria per loro»

Ecco l’opinione di Buffon, portiere della Juventus, sul successo riscosso dall Nazionale di calcio femminile e dal movimento in generale

Intervenuto nel corso dell’evento al Circolo dei Lettori per la presentazione del libro di Alessandro Alciato, Gigi Buffon ha parlato della crescita del calcio femminile dopo i Mondiali. Ecco le parole raccolte da Juventus News 24.

«Obiettivamente non invidio nulla, perchè di base sono fatto così per natura. Quello che ho notato quest’estate è un grande interesse da parte di tutti, compresi i miei figli che si fermano a vedere qualsiasi tipo di partita, chiaramente se c’era l’Italia ancora meglio. Questo era anche spunto di riflessione. Ero all’Isola del Giglio nel momento in cui giocava l’Italia e con grande felicità ho notato che c’erano diversi bar pieni di gente che guardava l’Italia. Questa è una grande vittoria per loro. Ci sono due chiavi del discorso: quella economica, sul piano della sostenibilità e degli introiti; e poi quello prettamente umano e di sesso. La loro vera vittoria, a prescindere dal seguito che hanno avuto, è l’aver conquistato il diritto ad inseguire il loro sogno. Facendo questo la gente ha dato loro una dignità che prima sembrava quasi non avessero».