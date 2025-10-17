Ultime Notizie
Juventus, ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli
Juventus, ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli. Dalla relazione finanziaria emergono i costi legati alla dirigenza
Spenti i riflettori dopo la separazione dalla Juventus, il nome di Cristiano Giuntoli torna d’attualità grazie alla pubblicazione della relazione finanziaria del club bianconero, che fa luce sui dettagli economici del suo addio e sulla struttura dei compensi del management.
Dalla relazione emergono infatti i dettagli precisi dell’accordo sulla buonuscita. L’ex dirigente, che da giugno ha scelto la via del silenzio in attesa di un nuovo progetto, ha ricevuto un importo di 850mila euro al momento della separazione con la Juventus. L’intesa prevede inoltre “la possibile corresponsione di un importo pari a Euro 500.000 al verificarsi di specifiche condizioni relative al proprio reimpiego”, un bonus sostanzialmente legato al suo futuro professionale.
Ma le cifre relative a Giuntoli non sono le uniche degne di nota. Il documento contabile offre uno spaccato completo dei costi della dirigenza, che per la stagione 2024/25 ha percepito compensi totali per poco meno di 5,7 milioni di euro. Le cifre mostrano come una parte significativa di questi costi sia legata proprio alla posizione, ora non più in essere, di Giuntoli.
Entrando nel dettaglio dei guadagni lordi dei singoli dirigenti, la ripartizione è la seguente:
- Cristiano Giuntoli (ex Managing Football Director): 3,18 milioni di euro lordi
- Damien Comolli (General Manager): 1,044 milioni di euro lordi
- Maurizio Scanavino (Amministratore Delegato): 818mila euro lordi
- Gianluca Ferrero (presidente): 409mila euro
- Laura Cappiello: 75mila euro
- Fioranna Vittori Negri: 75mila euro
- Diego Pistone: 75mila euro
