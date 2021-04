Juventus, Cabrini: «Pirlo ottimo tecnico. Su Ronaldo non capisco...»

L’ex leggenda della Juventus Antonio Cabrini ha detto la sua sulla stagione non troppo positiva dei bianconeri di Pirlo

Ecco le parole di Antonio Cabrini sulla Juve, intervistato da La Gazzetta dello Sport:

PIRLO – «Io credo che sia un ottimo tecnico. È vero, non ha esperienza però era un allenatore già in campo. Magari non sarà un leader che urla e scuote i giocatori, ma alzare la voce non è sempre la cosa migliore. In tutto questo c’è una questione da considerare… La Juventus non aspetta nessuno. Tutti dipendono dai risultati, sempre stato così. Se Pirlo vincerà la Coppa Italia e si qualificherà per la Champions, il suo primo anno non potrà certo essere buttato».

RONALDO – «Io non capisco molto le discussioni. Un calciatore che segna 30 gol a stagione, per me rimane sempre. Cristiano, è vero, ha una squadra che gioca per lui, ma mi sembra che ora vada a cercarsi le occasioni da gol»

