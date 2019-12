Juventus, interesse dello Schalke 04 per Demiral

Juventus, dalla Germania fanno sapere di un possibile interesse dello Schalke 04 per Demiral

Gennaio si avvicina e così anche il mercato di riparazione che di sicuro servirà anche alla Juventus per rinforzare la rosa di mister Sarri. Paratici è stato chiaro in merito: non ci saranno grandi operazioni in uscita.

Tuttavia dalla Germania fanno sapere di un interesse da parte dello Schalke 04 per Demiral. Il giocatore ha trovato spazio negli ultimi tempi ma non è detto che nella seconda parte della stagione sarà lo stesso. Da gennaio infatti De Ligt dovrebbe ritrovare il suo posto fisso accanto a Bonucci.