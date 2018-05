Juventus campione d’Italia: la gioia dei tifosi vip – FOTO

Con il pareggio contro la Roma, la Juventus si è assicurata la vittoria del settimo scudetto consecutivo: da Chiara Appendino a Paolo Gentiloni, l’esultanza sui social dei tifosi vip

C’è grande gioia in casa Juventus per il settimo scudetto consecutivo. In questi istanti i calciatori e la dirigenza bianconera stanno festeggiando negli spogliatoi dell’Olimpico dopo lo 0-0 contro la Roma che ha garantito la matematica certezza di trionfo nella competizione nazionale. E la gioia è grande anche sui social network…

Tanti tifosi vip della Vecchia Signora stanno condividendo la propria esultanza per il trionfo in campionato dei bianconeri: dal sindaco di Torino Chiara Appendino al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, passando per il conduttore Ezio Greggio, tantissimi tweet e post sui social network

1 CAMPIONATO + 1 COPPA ITALIA !!!

Noi siamo sempre più…ALLEGRI !!!

Un’altra bella straordinaria emozionante stagione e come dice il mitico Giampiero Boniperti “Nel calcio vincere non è tutto, ma è l’unica cosa che conta” @juventus @mrallegriofficial #juventus #juve #eziogreggio pic.twitter.com/rGMv4RITM5 — Ezio Greggio (@EzioGreggio) 13 maggio 2018

Esistono il settimo cielo, i 7 peccati capitali, i 7 giorni della settimana, le 7 meraviglie del mondo, i 7 nani, James Bond o meglio 007, e da oggi anche i 7 scudetti consecutivi della @juventusfc ! #FinoAllaFine #7juventus #Juventus — Elena Barolo (@elenabarolo) 13 maggio 2018

La @juventusfc è Campione d’Italia 🏆 per la settima volta consecutiva. Un risultato straordinario, considerato anche che questo titolo è stato uno dei più sofferti.

Congratulazioni a tutta la squadra e alla società 😉#MY7H — Chiara Appendino (@c_appendino) 13 maggio 2018