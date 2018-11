Chiellini sempre più nella storia della Juventus: sta per scavalcare Bettega e sarà tra i 5 bianconeri con più presenze

Tra Spal e Valencia, se ancora ci fosse bisogno, Chiellini entrerà ancora di più nella storia della Juventus: giocando almeno una di quelle partite, infatti collezionerà la presenza numero 483 con la maglia bianconero. Un traguardo che gli consentirebbe di scavalcare Bettega ed essere tra i 5 juventini più presenti. Davanti a lui, infatti, ci sono Furino, 528, Scirea, 552, Buffon, 656, e Del Piero, 705. Un bel risultato per il capitano bianconero, che sempre da capitano, in maglia azzurra, pochi giorni fa ha anche ricevuto l’ovazione di San Siro per la centesima in Nazionale.