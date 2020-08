Juventus, Chiellini su Sarri: «Da parte mia c’è grande rispetto»

Il difensore della Juventus ha parlato di Maurizio Sarri

Nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, Giorgio Chiellini ha parlato anche di Maurizio Sarri e dell’addio alla Juventus dopo una sola stagione.

«È stato un anno non semplice, complicato, anche per le vicissitudini esterne che hanno aumentato le difficoltà. Abbiamo vinto lo Scudetto, sembra una cosa scontata. La speranza di tutti era di fare un altro tipo di campionato, un altro tipo di crescita, però sono certo nel dire che ce l’abbiamo messa tutti tutta. Conoscete Maurizio, persona vera, nessuno può dirgli niente. Ne sono uscite tante ma c’è rispetto nei suo confronti da parte di tutti, ancor di più da parte mia per la persona che è».