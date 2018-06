Migranti, post di Marchisio pro rifugiati: il web si divide – FOTO

Claudio Marchisio divide il web: un post del centrocampista della Juventus in favore dei rifugiati ha scatenato polemiche tra i suoi followers

Nelle ultime settimane il tema migranti è particolarmente delicato, soprattutto in Italia con l’avvento del Governo M5s-Lega. Diverse personalità del mondo dello sport e dello spettacolo si sono esposte in prima persona e oggi è stato il turno di Claudio Marchisio: il centrocampista della Juventus, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, ha pubblicato un post su Instagram a sostengo della petizione #WithRefugees promossa dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

«Guerre e violenza costringono ogni giorno migliaia di famiglie ad abbandonare le proprie case e ad affrontare pericolosi viaggi alla ricerca di protezione, dignità e un futuro per i propri figli. Io credo sia il momento di chiedere ai leader mondiali delle soluzioni concrete e di stare dalla parte dei più deboli. E tu da che parte stai?», queste le parole di Claudio Marchisio in didascalia di una foto che lo ritrae con un foglio con scritto #withrefugees. E, come accaduto spesso sui social network, è scoppiata la polemica: i followers del principino si sono divisi sulla presa di posizione del calciatore, qui di seguito il post in questione