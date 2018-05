Buffon, ritiro o dietrofront? Le parole del portiere in conferenza stampa

Conferenza stampa annunciata per giovedì 16 maggio a partire dalle 11.30 per Buffon: il portiere della Juventus annuncerà il ritiro? Qui di seguito ecco le ultime novità

A 40 anni compiuti e decine di trofei in bacheca, Gianluigi Buffon è pronto a dare l’addio al calcio. Forse. Sì, non è ancora chiaro al 100 per cento se il portiere e capitano della Juventus appenderà i guantoni al chiodo al termine di questa stagione, che lo ha visto protagonista nella doppietta Serie A – Coppa Italia, o se opterà per il dietrofront, con l’obiettivo di continuare a giocare per un’altra stagione, magari da comprimario in bianconero o addirittura altrove (LEGGI ANCHE: Voci clamorose su Buffon: le big d’Europa lo vogliono, ma lui pensa alla Juve).

Pochi minuti fa la Juventus ha pubblicato un importante aggiornamento tramite i suoi canali social: domani, giovedì 17 maggio 2018, è in programma a Vinovo alle 11.30 una conferenza stampa di Gianluigi Buffon. Quasi certamente il portierone, campione del mondo 2006, farà il punto della situazione sul suo futuro e l’ipotesi più probabile è che ufficializzerà il suo ritiro dal calcio giocato. E chissà, magari darà l’annuncio della sua nuova avventura: nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato a un ruolo dirigenziale in FIGC…

Buffon si ritira o no?

Diversi gli scenari sul piatto a questo punto: Buffon potrebbe annunciare ufficialmente l’addio al calcio o, con un colpo di coda, annunciare di voler continuare ancora per un altro anno alla Juventus o – ipotesi meno probabile – altrove. Difficile comunque, quasi impossibile, che per l’estremo difensore bianconera ci sia un’altra squadra in Italia, più consistente semmai l’idea di un’esperienza all’estero che al portiere è sempre mancata. In caso di ritiro Buffon potrebbe inoltre annunciare il suo futuro lontano dal calcio giocato, ma non dal calcio in generale: il portiere juventino potrebbe rimanere in società con un ruolo di rappresentanza o dirigenziale piuttosto che, come ventilato ultimamente, prendere le redini di un ruolo importante in Federazione o, perché no, nel nuovo staff di Roberto Mancini in Nazionale. Occhio infine alla possibilità che Buffon venga squalifica dalla UEFA (leggi anche: UEFA: INCHIESTA SU BUFFON) per le dichiarazioni post-Real Madrid-Juventus: se venisse squalificato a giornate, dovrebbe saltare – eventualmente – le prime giornate della prossima Champions League (che potrebbe giocare mai, considerate le possibilità di ritiro), qualora però dovesse essere squalificato a tempo (settimane o mesi), andrebbe in fumo anche la possibilità di un addio con la maglia della Nazionale giocata sotto l’egida della UEFA o, per estensione, della FIFA. Cioè una partita ufficiale.