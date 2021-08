Juventus, i convocati di Allegri: un grande ritorno a centrocampo nella prima partita ufficiale senza Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri ha scelto i giocatori che prenderanno parte al match contro l’Empoli a poche ore dalla sfida di questa sera all’Allianz Stadium. Per i bianconeri è la prima partita senza Ronaldo. Torna Rabiot dopo l’infortunio, oltre a McKennie che ad Udine era squalificato. Out per infortunio Ramsey e Kaio Jorge. Di seguito i convocati.

Szczesny, Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Fagioli, Ranocchia, Kulusevski, Morata, Dybala.