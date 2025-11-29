 Juventus, i convocati di Spalletti per la delicata trasferta di Cagliari: ecco i giocatori a disposizione
Juventus, i convocati di Spalletti per la delicata trasferta di Cagliari: ecco i giocatori a disposizione

13 minuti ago

Juventus, Luciano Spalletti ha comunicato i convocati per la delicata trasferta di Cagliari. Ecco le scelte del tecnico bianconero per questa sfida

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in casa Juventus per la trasferta di Cagliari. Le scelte del tecnico bianconero.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

25 Joao Mario

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal

42 Scaglia

44 Pedro Felipe

