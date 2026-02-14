Juventus, i convocati per l’Inter: tegola Thuram per Spalletti! La decisione finale sul francese e la lista ufficiale

Juventus, i convocati per l’Inter: la decisione su Thuram da parte di Spalletti! Quali sono le sue condizioni e la lista ufficiale

I dubbi della vigilia sono stati sciolti, ma la notizia non è quella che i tifosi bianconeri speravano. Al termine della rifinitura mattutina alla Continassa, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per l’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter. La conferma più dolorosa riguarda Khéphren Thuram: il centrocampista non ce la fa.

Il forfait di Thuram e i rientri

Il mediano francese ha alzato bandiera bianca. La contusione rimediata nell’allenamento di ieri si è rivelata più fastidiosa del previsto: lo staff medico, dopo averlo valutato attentamente questa mattina, ha sconsigliato il suo impiego per evitare complicazioni. Thuram resta dunque a Torino.

Le buone notizie arrivano invece dall’infermeria per quanto riguarda Weston McKennie e Francisco Conceição. Il jolly texano e il talentuoso esterno portoghese hanno smaltito i rispettivi acciacchi fisici. Entrambi figurano regolarmente nell’elenco dei disponibili e offriranno a Spalletti soluzioni preziose, sia dal primo minuto che a gara in corso.

L’elenco completo: assenti i lungodegenti

Oltre a Thuram, restano ai box gli attaccanti Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, ormai assenti di lungo corso.

Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione per la trasferta di San Siro:

Portieri: 1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio.

1 Perin, 16 Di Gregorio, 23 Pinsoglio. Difensori: 2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 Cabal.

2 Holm, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 15 Kalulu, 27 Cambiaso, 32 Cabal. Centrocampisti: 5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 21 Miretti, 22 McKennie.

5 Locatelli, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 18 Kostic, 21 Miretti, 22 McKennie. Attaccanti: 7 Conceicao, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 13 Boga, 20 Openda, 30 David.

La squadra è ora in viaggio verso Milano: questa sera, alle 20:45, la parola passerà al campo per una sfida che vale un pezzo di stagione.