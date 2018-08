Cristiano Ronaldo bionico: niente riposo, è già al lavoro – FOTO

Giorno di riposo per i calciatori bianconeri dopo Chievo-Juventus, ma non per Cristiano Ronaldo: portoghese di nuovo al lavoro

Esordio positivo in Serie A per la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha vinto nel finale 2-3 contro uno stoico Chievo Verona. Prima gara ufficiale con la casacca bianconera per Cristiano Ronaldo, con il portoghese che non è riuscito a trovare la via del gol ma si è comunque mostrato come già fondamentale per gli schemi juventini.

Il tecnico bianconero ha dato un giorno di riposo alla squadra dopo la vittoria del Bentegodi, ma CR7 conferma di essere bionico: l’attaccante è infatti già tornato al lavoro questa mattina e lo ha fatto in palestra. A darne annuncio è stato lo stesso calciatore su Instagram, un post che ha già raccolto oltre 3 milioni di mi piace…