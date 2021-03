Cristiano Ronaldo non partirà dal primo minuto nella gara contro la Lazio: il portoghese è convocato ma inzierà dalla panchina

Cristiano Ronaldo non partirà dal primo minuto nella gara contro la Lazio. Il numero 7 della Juventus sarà in panchina e in attacco Andrea Pirlo schiererà Dejan Kulusevski con Alvaro Morata.

Il fuoriclasse portoghese viene da un tour de force davvero molto impegnativo e potrebbe sfruttare il riposo iniziale per essere al meglio contro il Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League.