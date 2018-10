Cristiano Ronaldo, col suo gol nella sfida tra Juventus e Genoa tocca quota 400 nei top 5 campionati europei

Cristiano Ronaldo è un vero e proprio monumento del mondo del calcio. Nella sfida delle 18 tra Juventus e Genoa, l’ex Real ha infatti trovato il gol grazie ad una pessima uscita di Radu. Ma per Ronaldo quello segnato al 16’ minuto non è un gol qualsiasi. Il sito “OptaPaolo” ha reso noto che si tratta del suo 400esimo gol in campionato. Prima d’ora nessuno era mai riuscito a toccare una cifra simile nei principali cinque campionati europei.

Le reti in campionato di CR7 sono così suddivise: 311 in Liga, 84 in Premier League, 5 in Serie A. Ma a queste vanno aggiunte quelle segnate quando da giovanissimo giocava con lo Sporting Lisbona.