Juventus, Cuadrado in scadenza nel 2022: la decisione del club. Le ultime

Cuadrado è in scadenza nel giugno 2022: la Juventus vuole blindarlo con il rinnovo di contratto

La Juventus si attiva per il rinnovo di Juan Cuadrado, in scadenza attualmente il 30 giugno 2022. Il duttile esterno colombiano sta dimostrando di essere sempre un elemento cardine dell’undici bianconero, con la ‘Vecchia Signora’ che avrebbe deciso di accelerare le trattative per il prolungamento come scrive il portale Todofichajes.com.

Cuadrado potrebbe così rinnovare fino al 2023 con opzione per un altro anno. Nella stagione in corso, il classe ’88 ha collezionato ben 19 assist e due reti (decisive sabato nel Derby d’Italia contro l’Inter).