La Juventus vince il Derby della Mole grazie al gol di Manuel Locatelli, arrivato in estate: ancora una rete di un nuovo acquisto

La Juventus coglie la sua terza vittoria in Serie A grazie al gol di Manuel Locatelli: Derby della Mole per i bianconeri ancora una volta con un nuovo acquisto a firmare la sfida. Per il quarto anno consecutivo si ripete questo dato.

A partire da Cristiano Ronaldo (2018/2019), per poi arrivare a De Ligt (2019/2020) e Weston McKennie (2020/2021). Si aggiunge dunque Locatelli (2021/2022).