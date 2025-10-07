Juventus, David delude col Milan ma Tudor ha deciso: ecco chi sarà il nuovo numero 9

Nonostante la prova opaca contro il Milan, il tecnico della Juventus ha scelto di puntare con continuità sul canadese: definite le gerarchie

Una prestazione opaca, una serata da “vorrei ma non posso”, proprio nella sfida più attesa. La gara di Jonathan David contro il Milan è stata tra le note più stonate in casa Juventus. Eppure, questo passo falso non ha incrinato la fiducia che Igor Tudor ripone in lui. Anzi: la decisione sul suo futuro è già stata presa e va in direzione opposta a quanto visto in campo.

David-Juve: Tudor ha scelto il suo numero 9

Nonostante la prova anonima contro i rossoneri, la strategia bianconera non cambia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Tudor ha deciso di chiudere il “valzer” degli attaccanti: dopo la sosta per le nazionali, Jonathan David sarà il centravanti titolare della Juventus. Una scelta netta, che non si ferma alla singola prestazione ma guarda al lungo periodo.

David è considerato l’investimento principale per il futuro dell’attacco bianconero, un profilo ritenuto più adatto al gioco del tecnico rispetto a Vlahovic e Openda. Per questo, la parola d’ordine è continuità: solo così il canadese potrà esprimere tutto il suo potenziale.

La promozione di David, però, ha un effetto collaterale pesante: spinge Dusan Vlahovic sempre più vicino all’uscita. Con un ruolo ormai marginale nel progetto, la sua cessione a gennaio appare uno scenario concreto, per evitare di perderlo a parametro zero in estate.

Per David, dunque, la serata storta contro il Milan dovrà restare un semplice incidente di percorso. Tudor gli ha consegnato fiducia piena e incondizionata: ora tocca a lui dimostrare, con gol e prestazioni, di essere il vero numero 9 su cui costruire il futuro della Juventus.