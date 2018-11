Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha scherzato sul futuro del portoghese in forza alla Juventus, parlando della situazione del club

Il Bari è stato rilevato quest’estate da Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di acquistare la squadra pugliese per riportarla agli antichi splendori. Suo figlio Luigi ha preso le redini del club, ora impegnato nella lotta alla Serie C. Il figlio di De Laurentiis si è reso protagonista di un divertente siparietto, prospettando un insolito futuro di Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: «Cristiano Ronaldo, dopo la Juventus, vuole chiudere la carriera a Bari. Mi hanno chiamato l’altro ieri e abbiamo parlato a lungo, in spagnolo (ride, ndr). In realtà stiamo studiando la Serie C ma il campionato è lungo e dobbiamo innanzitutto arrivare primi in questo torneo. È entusiasmante perché si tratta sempre di una corsa, una competizione. A me e a mio padre piace molto la competizione. Adesso siamo concentrati in vista della prossima gara. Stiamo costruendo questa nuova azienda e raccogliendo risorse umane per il futuro. Il percorso è ancora lungo».